Governo, il ministro Orlando: Ogni ipotesi senza M5s non è percorribile (Di sabato 16 luglio 2022) Tutte le ipotesi diverse da un Governo con dentro i Cinquestelle “sono a fortissimo rischio e non mi paiono percorribili”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine della Festa dell’Unità in corso a Napoli. “Non posso che unirmi all’appello del segretario Letta – ha aggiunto Orlando – chiedendo al M5s di non indebolire la possibilità di realizzare un’agenda sociale che oggi è sul tavolo, che è oggetto del confronto con le parti sociali, e che rischia di bloccarsi se dovesse venire meno il loro contributo alla squadra di Governo e fatalmente dovesse venire meno il Governo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) Tutte lediverse da uncon dentro i Cinquestelle “sono a fortissimo rischio e non mi paiono percorribili”. Così ildel Lavoro Andreaa margine della Festa dell’Unità in corso a Napoli. “Non posso che unirmi all’appello del segretario Letta – ha aggiunto– chiedendo al M5s di non indebolire la possibilità di realizzare un’agenda sociale che oggi è sul tavolo, che è oggetto del confronto con le parti sociali, e che rischia di bloccarsi se dovesse venire meno il loro contributo alla squadra die fatalmente dovesse venire meno il”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

