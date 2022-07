Governo, Forza Italia: “Non possiamo più governare con M5S” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Provocare una crisi di Governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili. Tutto ciò che di negativo accade e accadrà è responsabilità esclusiva del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo le idee molto chiare, non possiamo continuare a governare con i cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altro Governo Draghi senza i cinque stelle si tornerà a votare”. Così, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine della terza edizione dell’evento del movimento azzurro ‘Anuman la foresta delle idee’, organizzato a Tolfa dal deputato Alessandro Battilocchio. “Oggi qui ci sono tanti giovani per discutere di idee – ha detto- senza idee non si fa politica, ogni azione deve ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Provocare una crisi diin un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili. Tutto ciò che di negativo accade e accadrà è responsabilità esclusiva del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo le idee molto chiare, noncontinuare acon i cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altroDraghi senza i cinque stelle si tornerà a votare”. Così, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di, a margine della terza edizione dell’evento del movimento azzurro ‘Anuman la foresta delle idee’, organizzato a Tolfa dal deputato Alessandro Battilocchio. “Oggi qui ci sono tanti giovani per discutere di idee – ha detto- senza idee non si fa politica, ogni azione deve ...

