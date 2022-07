Governo, Di Maio: se cade, elezioni il 25 settembre (Di sabato 16 luglio 2022) “Mercoledì ci sarà questo momento di confronto con il Parlamento. Se mercoledì non ci sono le condizioni, entro venerdì-sabato le Camere si sciolgono e si va votare intorno al 25 settembre”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso del Psi. “Questo -ha aggiunto- non è un problema per i partiti”, che “nascono, crescono e muoiono anche attraverso il rito elettorale. Il problema non è per i partiti, il problema è per il Paese. Il Parlamento sciolto non potrà approvare le riforme del fisco e della concorrenza e questo significa perdere una parte dei fondi del Pnrr”. “Se salta il Governo Draghi -ha insistito il titolare della Farnesina- salta il tetto massimo al prezzo del gas europeo, perchè il presidente Draghi è stato il promotore di questa iniziativa, ha unito parte dei Paesi europei, c’era un ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) “Mercoledì ci sarà questo momento di confronto con il Parlamento. Se mercoledì non ci sono le condizioni, entro venerdì-sabato le Camere si sciolgono e si va votare intorno al 25”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo al congresso del Psi. “Questo -ha aggiunto- non è un problema per i partiti”, che “nascono, crescono e muoiono anche attraverso il rito elettorale. Il problema non è per i partiti, il problema è per il Paese. Il Parlamento sciolto non potrà approvare le riforme del fisco e della concorrenza e questo significa perdere una parte dei fondi del Pnrr”. “Se salta ilDraghi -ha insistito il titolare della Farnesina- salta il tetto massimo al prezzo del gas europeo, perchè il presidente Draghi è stato il promotore di questa iniziativa, ha unito parte dei Paesi europei, c’era un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante… - ignaziocorrao : La dipartita (molto tardiva) del m5s dall’accozzaglia di governo è responsabilità di Di Maio e chi lo ha aiutato a… - lorepregliasco : Analizzare la politica è anche leggere tra le righe. Occhio a Di Maio: 'il M5S non c'è più, quello è il partito per… - Spinning2020 : RT @fattoquotidiano: Governo, Di Maio: “Se da mercoledì andiamo in ordinaria amministrazione non possiamo fare più niente” - Mirko04129539 : RT @MediasetTgcom24: Crisi di governo, Di Maio: se salta Draghi salta tetto massimo a prezzo gas #luigidimaio #draghi #europeo #dimaio #mi… -