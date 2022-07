Governo | dalle farmacie appello alla politica “Garantire continuità”

(Di sabato 16 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I titolari di farmacia, rappresentati da Federfarma, si legge in una nota, esprimono “grande preoccupazione per le ricadute dello scenario politico che si sta delineando”. Rivolgono untutta “affinché faccia ogni sforzo possibile per tutelare il Paese dai gravi rischi che incombono, garantendo ladell’azione delpresieduto da Mario Draghi. Così come hanno attivamente collaborato colnella fase più drammatica della pandemia, ancor oggi i farmacisti sono impegnati nella piena attuazione del PNRR e delle riforme strutturali che ne costituiscono l’asse portante”. “Non è questo il tempo deldegli affari correnti – dichiara il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo – ma è necessario far ...

Ettore_Rosato : Crisi di governo e scenari internazionali. Tanti i temi su cui ci confronteremo domani all’Assemblea Nazionale di… - FrancescoLollo1 : Basta continuare con questo agonizzante governo solo per conservare le poltrone di chi le occupa e tenere il palazz… - DSantanche : Fratelli d’Italia sta con i #tassisti, chiediamo al Governo di stralciare la norma che li include nel “ddl concorre… - Jll_Mora : RT @Leonard1306___: Il peggior governo di sempre: - Discriminazioni e segregazioni tramite il greenpass. - Obbligo di inocularsi una terapi… - LPeyretti : @EnricoLetta Parla per te, al singolare. Chi ti consente di parlare a nome degli italiani? Torna a Parigi, levati… -

Il Sole 24 ORE

... anche lui 5S, lancia un allarme: in caso di "dimissioni del" le riforme del Pnrr non giungerebbero al traguardo. A quattro giornicomunicazioni di Draghi in Parlamento la legislatura ......la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - 'Si è consentito a un, ... Di più si capiràmotivazioni che verranno depositate entro sessanta giorni ma questo passaggio ... Letta: M5s resti in partita. D’Incà: riforme Pnrr a rischio " Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza ". Inizia così la lettera aperta dei sin ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...