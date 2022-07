Governo: Conte, 'non tiriamo Draghi da giacchetta, M5S c'è se risposte a sue richieste' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Non tiriamo Draghi per la giacchetta", ma "il M5S c'è se otterrà risposte alle sue richieste. Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un Contesto di una maggioranza poco coesa, consentendo a M5S di poter godere di rispetto e della medesima correttezza accordata da M5s alle altre forze poltiiche". Così il leader del M5S Giuseppe Conte nella diretta su Facebook. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Nonper la", ma "il M5S c'è se otterràalle sue. Spetterà avalutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in unsto di una maggioranza poco coesa, consentendo a M5S di poter godere di rispetto e della medesima correttezza accordata da M5s alle altre forze poltiiche". Così il leader del M5S Giuseppenella diretta su Facebook.

