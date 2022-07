**Governo: Conte, 'Draghi assume responsabilità sue dimissioni'** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug.(Adnkronos) - "Confidavamo che Draghi optasse per un percorso diverso che non interpretasse il nostro come un voto contro la fiducia, ma lui l'ha intesa come una rottura del patto di fiducia che è alla base della maggioranza: ne prendiamo atto. Come facciamo noi, Draghi si assume la responsabilità della sua decisione". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una diretta Facebook. Le dimissioni del premier "sono arrivate nonostante avesse una maggioranza", rimarca Conte affermando che le richieste del M5S, a cui "non è ancora arrivata risposta", "non erano pretestuose". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug.(Adnkronos) - "Confidavamo cheoptasse per un percorso diverso che non interpretasse il nostro come un voto contro la fiducia, ma lui l'ha intesa come una rottura del patto di fiducia che è alla base della maggioranza: ne prendiamo atto. Come facciamo noi,siladella sua decisione". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe, in una diretta Facebook. Ledel premier "sono arrivate nonostante avesse una maggioranza", rimarcaaffermando che le richieste del M5S, a cui "non è ancora arrivata risposta", "non erano pretestuose".

