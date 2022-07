Governo | Berlino | la crisi italiana può condizionare il Pnrr Falchi in agguato

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 16 luglio 2022) "Ladiscatenerà la riscossa deiin Europa. E proprio sui dossier più importanti per l'Italia: scudo anti-spread della Bce, fondi del Recovery, riforma del Patto di stabilità. Lo dice in un'intervista a La Repubblica Lars Feld, consigliere del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. "Non siamo al 2012, quando l'Italia rischiò di uscire dall'euro", spiega.: lapuò influire sul

E ieuropei sono contrari allo scudo anti-spread Segui su affaritaliani.it