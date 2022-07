Governo: affondo D'Incà a consiglio M5S in corso, 'ecco misure a rischio stop con crisi' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - L'affondo arriva a consiglio nazionale M5S in corso, mentre il leader del Movimento, Giuseppe Conte, sta decidendo con i vertici pentastellati cosa fare della fiducia al Governo Draghi, in caso si arrivasse a una verifica di maggioranza. Il ministero per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, tra le voci più critiche nel Movimento sulla scelta di non votare la fiducia al dl aiuti, ha preparato una scheda che dirama agli organi di informazione e che illustra nel dettaglio i provvedimenti, attualmente all'esame delle Camere, che rischiano di non portare a termine il proprio iter a causa della crisi. "Le eventuali dimissioni del Governo - si legge - potrebbero condurre ad uno scenario estremamente critico relativamente all'iter dei ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - L'arriva anazionale M5S in, mentre il leader del Movimento, Giuseppe Conte, sta decidendo con i vertici pentastellati cosa fare della fiducia alDraghi, in caso si arrivasse a una verifica di maggioranza. Il ministero per i Rapporti con il Parlamento, Federico D', tra le voci più critiche nel Movimento sulla scelta di non votare la fiducia al dl aiuti, ha preparato una scheda che dirama agli organi di informazione e che illustra nel dettaglio i provvedimenti, attualmente all'esame delle Camere, che rischiano di non portare a termine il proprio iter a causa della. "Le eventuali dimissioni del- si legge - potrebbero condurre ad uno scenario estremamente critico relativamente all'iter dei ...

