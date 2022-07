(Di sabato 16 luglio 2022) Uno dei momenti più controversi della recente carriera di Billdopo il suo grande ritorno nel mondo del wrestling del 2016, è stato certamente il suo match con TheBray Wyatt del 2020. A Super Showdown 2020, uno degli ultimi show prima dell’inizio della pandemia, Bray Wyatt perse il titolo contro l’allora 53enne Bill, che si prese la cintura di campione universale e si candidò per il main event di WrestleMania contro Roman Reigns. Un main event che non si disputò quell’anno a causa del forfait di Reigns, al suo posto fu Braun Strowman a combattere ere.pensava di perdereha ripercorso quei giorni particolari, rispondendo alle critiche di chi dice che abbia chiesto lui dire il titolo, rifiutandosi di ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Goldberg: 'Pensavo avrei perso con The Fiend, Vince mi ha dato opportunità immeritate' -… - ___bookworm : “Eleven è stata cresciuta da lui” ehm no! Hopper l’ha cresciuta. Io pensavo che Millie avesse smesso di difendere p… -

... 'Quando l'ho incontrato non stavo davvero cercando un nuovo lavoro', racconta, eancora ... Nel 2015, durante una vacanza in Messico, suo marito Davee' morto d'infarto mentre correva ......accompagnati dalle Variazionidi Bach nell'esecuzione di Glenn Gould. "Ho riletto La solitudine di Koltès " commenta Andrea De Rosa " durante il primo lockdown. In quei giornispesso,...Goldberg è una delle superstar più popolari e controverse dell’era moderna. Nonostante abbia ottenuto tantissimi riconoscimenti, i fan lo hanno spesso criticato per i suoi eccessivi compensi e per le ...