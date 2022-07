Gioventù al potere all’Antico Tiro a Volo, Wurth e Shnaider in semi dalle quali: “Questione di vita o di morte” (Di sabato 16 luglio 2022) Giovani, forti, qualificate e, ora più che mai, in corsa per il titolo. La croata Tara Wurth (7-5 2-6 6-3 ad Elina Avanesyan) e la russa Diana Shnaider (6-3 6-2 ad Isabella Shinikova) sono le protagoniste di giornata dell’ATV Tennis Open, torneo ITF $60.000 ospitato dal Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Wurth a tutta – Classe 2002, Wurth è giunta in semifinale sulla scia di prestazioni ineccepibili sin dalle qualificazioni, agevolmente superate. “Sono una giocatrice che dà tutto in ogni partita – la sua analisi –. Per me è una Questione di vita o di morte. Contro Avanesyan è stata dura da tutti i punti di vista, sono felice di averla spuntata. Negli ultimi mesi ho ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Giovani, forti,ficate e, ora più che mai, in corsa per il titolo. La croata Tara(7-5 2-6 6-3 ad Elina Avanesyan) e la russa Diana(6-3 6-2 ad Isabella Shinikova) sono le protagoniste di giornata dell’ATV Tennis Open, torneo ITF $60.000 ospitato dal Circolo Anticodi Roma.a tutta – Classe 2002,è giunta infinale sulla scia di prestazioni ineccepibili sinficazioni, agevolmente superate. “Sono una giocatrice che dà tutto in ogni partita – la sua analisi –. Per me è unadio di. Contro Avanesyan è stata dura da tutti i punti di vista, sono felice di averla spuntata. Negli ultimi mesi ho ...

