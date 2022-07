Gianni Nazzaro, la vedova fermata in Ztl a Roma con il pass disabili del marito morto. Ha 900 multe da pagare (Di sabato 16 luglio 2022) Si chiama Nadia Ovcina ed è la vedova del famoso cantante Gianni Nazzaro, scomparso lo scorso luglio. Ovcina è stata fermata in pieno centro a Roma a bordo di un’auto con la quale girava in ZTL usando il pass disabili del marito morto. Ovcina è stata denunciata e a suo carico gli agenti hanno trovato più di 900 multe da pagare. La macchina usata dalla donna ha una targa francese perché non è stata ancora immatricolata in Italia, nonostante lei si trovi qui da tre mesi. La notizia la dà Il Mattino. A Ovcina è stata fatta una multa da 500 euro ed è scattato il sequestro dei veicolo. La donna è stata ospite di diverse trasmissioni televisive tra le quali Domenica In: “Sto male, è un dolore senza fine, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Si chiama Nadia Ovcina ed è ladel famoso cantante, scomparso lo scorso luglio. Ovcina è statain pieno centro aa bordo di un’auto con la quale girava in ZTL usando ildel. Ovcina è stata denunciata e a suo carico gli agenti hanno trovato più di 900da. La macchina usata dalla donna ha una targa francese perché non è stata ancora immatricolata in Italia, nonostante lei si trovi qui da tre mesi. La notizia la dà Il Mattino. A Ovcina è stata fatta una multa da 500 euro ed è scattato il sequestro dei veicolo. La donna è stata ospite di diverse trasmissioni televisive tra le quali Domenica In: “Sto male, è un dolore senza fine, che ...

Pubblicità

lucafaccio : @MFerraglioni Gianni Nazzaro, la vedova fermata in auto in Ztl a Roma col pass disabili del marito morto: 900 multe… - lucafaccio : @ritadallachiesa Gianni Nazzaro, la vedova fermata in auto in Ztl a Roma col pass disabili del marito morto: 900 mu… - lucafaccio : @storie_italiane Gianni Nazzaro, la vedova fermata in auto in Ztl a Roma col pass disabili del marito morto: 900 mu… - lucafaccio : @eleonoradaniele Gianni Nazzaro, la vedova fermata in auto in Ztl a Roma col pass disabili del marito morto: 900 mu… - lucafaccio : Gianni Nazzaro, la vedova fermata in auto in Ztl a Roma col pass disabili del marito morto: 900 multe da pagare… -