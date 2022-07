Gianluca Grignani, la rivelazione su Sanremo: ha deciso di raccontare tutto (Di sabato 16 luglio 2022) Gianluca Grignani chiarisce una volta per tutte cos’è successo davvero al Festival di Sanremo quando ha duettato con Irama. Quando è sul palco è sempre una grande emozione per il pubblico. Una magia che si ripete da quasi 30 anni, a dispetto delle critiche, delle polemiche e delle illazioni che non sono mai mancate attorno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 16 luglio 2022)chiarisce una volta per tutte cos’è successo davvero al Festival diquando ha duettato con Irama. Quando è sul palco è sempre una grande emozione per il pubblico. Una magia che si ripete da quasi 30 anni, a dispetto delle critiche, delle polemiche e delle illazioni che non sono mai mancate attorno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

GammaStereoRoma : Gianluca Grignani - Dimmi cos'hai - latower : @lesliona Come le viole (version de Nicola di Bari) Menciones honrosas L'ultimo baccio (Carmen Consoli) La mia stor… - webecodibergamo : È ripartito da poco in tournée e domenica 17 luglio Gianluca Grignani fa tappa al «Revel» di Treviglio, in concerto… - TParallelVision : #Photogallery: Gianluca Grignani al Rock in Roma 2022 #theparallelvision - radiocalabriafm : GIANLUCA GRIGNANI - PRIMO TRENO PER MARTE -