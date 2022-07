Giallo a Lanciano, bidella trovata impiccata in casa, si indaga sul marito (Di sabato 16 luglio 2022) Chieti - L'allarme è stato lanciato dal marito Rodolfo Di Nunzio, che avrebbe trovato la moglie, Annamaria D'Eliseo, con dei cavi elettrici intorno al collo, nel garage-rimessa vicino alla loro abitazione, al rientro dal lavoro. Gli inquirenti giunti sul posto hanno ipotizzato fin dall'inizio che il gesto di Annamaria D’Eliseo, 60 anni, collaboratrice scolastica, non sia stato un gesto autolesionistico, e hanno posto sotto indagine per omicidio il marito che è stato sentito dagli inquirenti fino a tarda notte L’ipotesi del delitto si è fatta strada fin da subito nelle indagini coordinate dalla Procura di Lanciano e condotte dai carabinieri della compagnia frentana. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 16 luglio 2022) Chieti - L'allarme è stato lanciato dalRodolfo Di Nunzio, che avrebbe trovato la moglie, Annamaria D'Eliseo, con dei cavi elettrici intorno al collo, nel garage-rimessa vicino alla loro abitazione, al rientro dal lavoro. Gli inquirenti giunti sul posto hanno ipotizzato fin dall'inizio che il gesto di Annamaria D’Eliseo, 60 anni, collaboratrice scolastica, non sia stato un gesto autolesionistico, e hanno posto sotto indagine per omicidio ilche è stato sentito dagli inquirenti fino a tarda notte L’ipotesi del delitto si è fatta strada fin da subito nelle indagini coordinate dalla Procura die condotte dai carabinieri della compagnia frentana. leggi tutto

