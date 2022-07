GdS – Roma, il Psg ha offerto Wijnaldum | Primapagina (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 21:19:10 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Georginio Wijnaldum è stato accostato alla Roma. Non è la prima volta per l’olandese che piaceva ai giallorossi e non solo quando ancora giocava al Newcastle. La dirigenza del PSG lo ha messo sul mercato e tra le squadre interessate è spuntata proprio la Roma a caccia del grande colpo a centrocampo. Wijnaldum arrivato nella Capitale francese nell’estate del 2021 a parametro zero, è stato proposto dal club parigino alla società giallorossa. OSTACOLO – Ma la trattativa non sembra affatto facile anche in caso di prestito con diritto di riscatto. Lo scoglio che potrebbe rallentare l’operazione è rappresentato dall’elevato ingaggio da quasi 9 milioni che l’olandese percepisce fino al 2024. Il Decreto Crescita abbasserebbe di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 21:19:10 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Georginioè stato accostato alla. Non è la prima volta per l’olandese che piaceva ai giallorossi e non solo quando ancora giocava al Newcastle. La dirigenza del PSG lo ha messo sul mercato e tra le squadre interessate è spuntata proprio laa caccia del grande colpo a centrocampo.arrivato nella Capitale francese nell’estate del 2021 a parametro zero, è stato proposto dal club parigino alla società giallorossa. OSTACOLO – Ma la trattativa non sembra affatto facile anche in caso di prestito con diritto di riscatto. Lo scoglio che potrebbe rallentare l’operazione è rappresentato dall’elevato ingaggio da quasi 9 milioni che l’olandese percepisce fino al 2024. Il Decreto Crescita abbasserebbe di ...

