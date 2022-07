Gazzetta – Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri o Valeri? Caccia al terzino sinistro (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 12:12:12 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Sarri ha bisogno di un elemento per completare la difesa. Marusic, centrocampista riadattato nella scorsa stagione, non basta A un bivio per il ruolo di terzino sinistro. Manca un tassello al progetto di Maurizio Sarri per completare la difesa della Lazio. Un elemento in più per la fascia sinistra. Che al momento ha il titolare del finale della scorsa stagione, Adam Marusic, un centrocampista rielaborato dal Comandante come difensore. Il montenegrino col suo dinamismo ha retto l’impatto col nuovo ruolo anche se non ha quelle doti naturali richieste in copertura. Su quella fascia nella passata stagione aveva cominciato Elseid Hysaj, che già conosceva i meccanismi tattici di Sarri dai tempi di Empoli e Napoli. L’albanese però ha ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 12:12:12 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Sarri ha bisogno di un elemento per completare la difesa. Marusic, centrocampista riadattato nella scorsa stagione, non basta A un bivio per il ruolo di. Manca un tassello al progetto di Maurizio Sarri per completare la difesa della. Un elemento in più per la fascia sinistra. Che al momento ha il titolare del finale della scorsa stagione, Adam Marusic, un centrocampista rielaborato dal Comandante come difensore. Il montenegrino col suo dinamismo ha retto l’impatto col nuovo ruolo anche se non ha quelle doti naturali richieste in copertura. Su quella fascia nella passata stagione aveva cominciato Elseid Hysaj, che già conosceva i meccanismi tattici di Sarri dai tempi di Empoli e Napoli. L’albanese però ha ...

Pubblicità

MarcoGuidi13 : Stamattina gli agenti di #PauTorres hanno incontrato in sede la dirigenza del #Villarreal: si è discusso della poss… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - Gazzetta_it : Dybala vota ancora Inter ma ora ha fretta. Marotta resta in attesa - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Dalla Spagna: Ronaldo al Bayern. Il club: 'Mai stato un obiettivo'. Ekitike-Psg: tutto fatto -… - profluigimarino : RT @Gazzetta_it: Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? -