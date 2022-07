Francesco Totti e Ilary Blasi, l’accordo economico salta: cosa sta succedendo (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo quasi 20 anni di matrimonio, anche la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunta al capolinea. La coppia ha comunicato ai propri fan la fine della loro relazione attraverso un comunicato stampa. La notizia ha letteralmente sconvolto tutti quanti, visto che i due per mesi avevano negato l’idea di una crisi. Ora Totti è in cerca di una nuova casa a Roma, mentre Ilary si sta godendo un safari con i figli. La scelta di partire deriverebbe dal fatto di tenere lontano i tre figli dal gossip. Nel frattempo gli avvocati sembrano non trovare un accordo nella spartizione del loro patrimonio: vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.



