Fra Taranto e Caserta sequestri per oltre quattro milioni di euro ad una coop giornalistica Guardia di finanza (Di sabato 16 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto e di Caserta hanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo emesso, su richiesta della Procura regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, fino alla concorrenza dell’importo del danno erariale accertato, di circa 4,2 milioni di euro, nei confronti di una Società cooperativa giornalistica e suoi rappresentanti, per l’illecita percezione di contributi pubblici a sostegno dell’attività editoriale. Il provvedimento consegue ad articolate indagini condotte dalle Fiamme Gialle nei confronti della predetta società cooperativa (beneficiaria di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria die dihanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo emesso, su richiesta della Procura regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, fino alla concorrenza dell’importo del danno erariale accertato, di circa 4,2di, nei confronti di una Societàerativae suoi rappresentanti, per l’illecita percezione di contributi pubblici a sostegno dell’attività editoriale. Il provvedimento consegue ad articolate indagini condotte dalle Fiamme Gialle nei confronti della predetta societàerativa (beneficiaria di ...

Pubblicità

NoiNotizie : Fra #Taranto e #Caserta sequestri per oltre quattro milioni di euro ad una coop giornalistica @GDF - vivereitalia : 48ª edizione del Festival della Valle d'Itria, grandi concerti di lirica in 5 masserie fra i trulli delle province… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Martina, salvò 243 passeggeri dal traghetto in fiamme fra Grecia e Albania: targa al finanziere-eroe - LaGazzettaWeb : Martina, salvò 243 passeggeri dal traghetto in fiamme fra Grecia e Albania: targa al finanziere-eroe - ZampaVu : 'Tienilo sempre a mente, finché vivrai fra i tuoi simili: / sei soltanto un fantoccio imbottito di paglia'. - Leoni… -