Forza Italia cresce a Limatola, aderisce l'imprenditore Marotta

Tempo di lettura: < 1 minuto

Limatola (Bn) – Massimiliano Marotta, Consigliere Comunale di Limatola e candidato Sindaco alle recenti elezioni comunali, aderisce a Forza Italia. Marotta è un noto imprenditore nel settore delle politiche sociali e della formazione. "La rete di amministratori comunali di Forza Italia si amplia in ogni area del Sannio, giorno dopo giorno – dichiara il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano – Anche esponenti della società civile scelgono il nostro Movimento, per fornire risposte concrete al territorio. L'ingresso del Consigliere Comunale Massimiliano Marotta ci restituisce un contributo serio e costruttivo." "Sono un imprenditore che ha scelto di ...

