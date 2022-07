FiPiLi, Pontedera: maxitamponamento fra 12 veicoli, feriti non gravi, traffico interrotto (Di sabato 16 luglio 2022) Squadre di vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Ponsacco sono intervenute per maxi tamponamento sulla FiPiLi, tra Pontedera e Ponsacco direzione Livorno al 50km L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 16 luglio 2022) Squadre di vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Ponsacco sono intervenute per maxi tamponamento sulla, trae Ponsacco direzione Livorno al 50km L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

muoversintoscan : ? In #FiPiLi, per incidente tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco (tratto chiuso), 7 km di coda tra Santa C… - FirenzePost : FiPiLi, Pontedera: maxitamponamento fra 12 veicoli, feriti non gravi, traffico interrotto - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, per incidente tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco (tratto chiuso), 7 km di coda tra Santa Cr… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #FiPiLi, per incidente tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco (tratto chiuso), 7 km… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #FiPiLi, per incidente tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco, 5 km di coda tra Mont… -