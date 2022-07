Fiorentina, Cabral scatenato: poker nel triangolare. Doppietta Jovic (Di sabato 16 luglio 2022) MOENA - La Fiorentina si aggiudica, con due successi, il triangolare conto Olginatese e Sanvitese : confronti da 45' minuti, nel primo incontro la Sanvitese supera ai rigori l' Olginatese , che è la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 luglio 2022) MOENA - Lasi aggiudica, con due successi, ilconto Olginatese e Sanvitese : confronti da 45' minuti, nel primo incontro la Sanvitese supera ai rigori l' Olginatese , che è la ...

Pubblicità

FantaStrego : Appunti per il #FantacalcioSerieATIM dalle ultime amichevoli della #Fiorentina. #Jovic e #Cabral sugli scudi. La co… - Luxgraph : Fiorentina, 4 gol di Cabral. Doppiette Jovic e Nico Gonzalez - Guki_0 : meglio la prima?? la seconda un po confusionaria come gioco?? bene cabral, terzic, ikone, amrabat, bonaventura, goll… - sportface2016 : #Fiorentina si aggiudica il triangolare con #Olginatese e #Sanvitese: #Cabral e #Jovic sugli scudi - FrancescoZei : #Cabral batte #Jovic 4-2. Oggi ho visto il brasiliano più in palla. Ma per i due questa rivalità può servire per cr… -