Fedele: “Il Napoli ha un tesoretto da 200 milioni. Koulibaly verrà trattato come traditore” (Di sabato 16 luglio 2022) Enrico Fedele, ex dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del calciomercato del Napoli. Fedele fa sapere che il “Napoli avrà un tesoretto di circa 200 milioni, su questo tesoretto può dividere e prendere i soldi. Col tempo faranno passare Koulibaly come il traditore della patria. È stato fatto tutto per mettere in cattiva luce Koulibaly. Oggi si dice che la colpa sia del Chelsea, ma se me lo volevo tenere non lo vendevo“. Poi sul sostituto di Koulibaly ha aggiunto: “Milenkovic sarebbe il più papabile perché fa parte dell’operazione Koulibaly. Sapete quali sono i difensori più forti in assoluto? Non ci sta nessun italiano. Acerbi è un usato ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Enrico, ex dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del calciomercato delfa sapere che il “avrà undi circa 200, su questopuò dividere e prendere i soldi. Col tempo faranno passareildella patria. È stato fatto tutto per mettere in cattiva luce. Oggi si dice che la colpa sia del Chelsea, ma se me lo volevo tenere non lo vendevo“. Poi sul sostituto diha aggiunto: “Milenkovic sarebbe il più papabile perché fa parte dell’operazione. Sapete quali sono i difensori più forti in assoluto? Non ci sta nessun italiano. Acerbi è un usato ...

