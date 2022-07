Falsterbo | il Belgio beffa l' Olanda e vince Non basta il ' netto' di Pisani | Italia sesta

Pubblicità

...EQUITAZIONE di Paolo Manili La trasferta della Nazionale al "cinque stelle" di, in Svezia,... Per la cronaca: ha vinto il(4 pen) per una sola penalità davanti a Olanda (5) e Gran ...Sesta posizione per il Team Italia nella Coppa delle Nazioni dello CSIO5* di, in Svezia. La gara, che faceva parte della Divisione 1 della Longines FEI Jumping ...A vincere è stato il...La trasferta della Nazionale al "cinque stelle" di Falsterbo, in Svezia, si è svolta dopo una settimana di polemiche e attacchi sui social. Attacchi e critiche conseguenti la mancata qualifica alla fi ...Il Belgio ha vinto la settima tappa della Nations Cup 2022 di equitazione, specialità salto, andata in scena oggi venerdì 15 luglio in Svezia, nello specifico a Falsterbo, facendo un bel balzo in avan ...