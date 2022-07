F1, Hamilton su Russell: “Ha tutto il potenziale per diventare campione nel mondo” (Di sabato 16 luglio 2022) “Ha tutto il potenziale per diventare campione nel mondo ed è nel posto giusto”. Le parole, che assomigliano molto ad una vera e propria investitura, arrivano da Lewis Hamilton nei confronti del suo compagno di squadra, George Russell. “E’ stato bello finora lavorare insieme, lo abbiamo fatto incredibilmente bene – ha continuato il sette volte iridato – George ha avuto un impatto positivo sull’ambiente, ha fatto un grande lavoro, conquistato tanti punti e continuerà a migliorare. A prescindere dal mio futuro, ha tutte le qualità per portare la Mercedes al successo, penso che il team abbia fatto la scelta giusta con lui. Spero di poter dare anche il mio piccolo aiuto alla sua crescita”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) “Hailperneled è nel posto giusto”. Le parole, che assomigliano molto ad una vera e propria investitura, arrivano da Lewisnei confronti del suo compagno di squadra, George. “E’ stato bello finora lavorare insieme, lo abbiamo fatto incredibilmente bene – ha continuato il sette volte iridato – George ha avuto un impatto positivo sull’ambiente, ha fatto un grande lavoro, conquistato tanti punti e continuerà a migliorare. A prescindere dal mio futuro, ha tutte le qualità per portare la Mercedes al successo, penso che il team abbia fatto la scelta giusta con lui. Spero di poter dare anche il mio piccolo aiuto alla sua crescita”. SportFace.

