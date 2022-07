Europei di calcio femminile, dramma con mistero | Terribile lutto per la calciatrice della Juventus (Di sabato 16 luglio 2022) In queste ore l’Equipe ha svelato il dramma che sta vivendo una delle calciatrici della Juventus, impegnata in questi giorni all’Europeo. Sugli Europei di calcio femminile si è abbattuto in queste ore un dramma che al momento non ha una spiegazione. La Federazione calcistica francese era riuscita sinora a mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda di cronaca che vede coinvolta la portiera Pauline Peyraud-Magnin, dallo scorso anno titolare tra i pali della Juventus. Nessuno al di fuori delle persone informate dei fatti poteva immaginare che la calciatrice stesse vivendo un simile dramma, Pauline ha infatti continuato a giocare e preso parte alle prime due partite della competizione, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 luglio 2022) In queste ore l’Equipe ha svelato ilche sta vivendo una delle calciatrici, impegnata in questi giorni all’Europeo. Suglidisi è abbattuto in queste ore unche al momento non ha una spiegazione. La Federazione calcistica francese era riuscita sinora a mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda di cronaca che vede coinvolta la portiera Pauline Peyraud-Magnin, dallo scorso anno titolare tra i pali. Nessuno al di fuori delle persone informate dei fatti poteva immaginare che lastesse vivendo un simile, Pauline ha infatti continuato a giocare e preso parte alle prime due partitecompetizione, ...

