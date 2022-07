Eugenio Scalfari | il discorso di Ezio Mauro alla camera ardente | “Aveva l’ambizione titanica di poter cambiare l’Italia insieme ai suoi lettori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) “Grazie direttore”. A sfogliare l’album delle presenze per l’ultimo saluto a, l’incipit di ogni dedica è questo. “Caro direttore, ciao direttore”. A prescindere se a firmare sia davvero un suo collega o qualcuno con cui condivise la redazione., scomparso il 14 luglio a 98 anni, è e resterà per tutti “il” direttore. Lo sarà per i tanti politici, dal presidente Sergio Mattarella al presidente del Consiglio, Mario Draghi, accorsi ieri, per la generazione di firme del giornalismo italiano che ha contribuito ad “allevare”, per il mondo della cultura e, soprattutto, per i tantiarrivati oggi al Campidoglio per l’ultimo saluto nella commemorazione laica, pubblica. “Roma saprà ricordarlo come merita”, promette il sindaco ...