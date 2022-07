Esercito delle rane | La challenge su TikTok che inquieta gli scienziati (Di sabato 16 luglio 2022) Su TikTok c’è un sacco di gente strana. E I video più premiati sono spesso i più assurdi. Da qualche tempo, per esempio, milioni di utenti parlano dall’Esercito delle rane… E la comunità scientifica sembra parecchio allarmata dal trend. Che cosa sta succedendo? E perché la scienza è preoccupata. Tutto è cominciato qualche mese fa quando un utente inglese di TikTok ha annunciato di voler costituire di un Esercito di rane. Il suo proclama ha raccolto milioni di visualizzazioni. E ora mezzo mondo sembra ossessionato da questa bizzarria. L’assurda challenge dell’Esercito delle rane (Pxhere) – www.curiosauro.itL’Esercito delle rane si ... Leggi su curiosauro (Di sabato 16 luglio 2022) Suc’è un sacco di gente strana. E I video più premiati sono spesso i più assurdi. Da qualche tempo, per esempio, milioni di utenti parlano dall’… E la comunità scientifica sembra parecchio allarmata dal trend. Che cosa sta succedendo? E perché la scienza è preoccupata. Tutto è cominciato qualche mese fa quando un utente inglese diha annunciato di voler costituire di undi. Il suo proclama ha raccolto milioni di visualizzazioni. E ora mezzo mondo sembra ossessionato da questa bizzarria. L’assurdadell’(Pxhere) – www.curiosauro.itL’si ...

Pubblicità

NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ??????????? Il ministro della Difesa russo, il generale dell'esercito Sergey Shoygu, ha ascoltato il comandante del gruppo '???tv… - ARUTNEV12 : RT @marcell16895275: @angelogiorgian2 non dimentichiamo il protocollo Tachipirina e vigile attesa e ossigeno a volontà,mentre si sospendeva… - marcell16895275 : @angelogiorgian2 @a_meluzzi il protocollo Tachipirina e vigile attesa con ossigeno a volontà,mentre si sospendeva… - Scontrosadrya : RT @marcell16895275: @angelogiorgian2 non dimentichiamo il protocollo Tachipirina e vigile attesa e ossigeno a volontà,mentre si sospendeva… - Politic01774202 : RT @marcell16895275: @angelogiorgian2 non dimentichiamo il protocollo Tachipirina e vigile attesa e ossigeno a volontà,mentre si sospendeva… -