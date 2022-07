Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, l'annuncio: "La famiglia si allarga, come ha reagito nostra figlia Maria" (Di sabato 16 luglio 2022) Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno deciso di allargare la loro famiglia. Hanno dato il lieto annuncio attraverso i social. La loro figlia Maria è al settimo cielo per la bellissima notizia. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più longeve della televisione italiana. I due si sono conosciuti nel 1982 al teatro. Carmen è rimasta immediatamente folgorata dal fascino di Enzo Paolo tanto da cominciare a provarci. La stessa ballerina racconta di aver cominciato una frequentazione con il coreografo, di non aver immediatamente pensato ad un fidanzamento ufficiale. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 16 luglio 2022)hanno deciso dire la loro. Hanno dato il lietoattraverso i social. La loroè al settimo cielo per la bellissima notizia.edsono una delle coppie più longeve della televisione italiana. I due si sono conosciuti nel 1982 al teatro.è rimasta immediatamente folgorata dal fascino ditanto da cominciare a provarci. La stessa ballerina racconta di aver cominciato una frequentazione con il coreografo, di non aver immediatamente pensato ad un fidanzamento ufficiale. ...

