andreastoolbox : #Emily Ratajkowski chiede il divorzio da Sebastian Bear-McClard? Ecco i motivi - giamazzoni : Dopo ?@shakira? anche ?@emrata?. Ma in che mondo stiamo vivendo? Vabbè dai allora vale tutto - leggoit : Emily Ratajkowski chiede il divorzio da Sebastian Bear-McClard? Ecco i motivi - buteraskendalI : Immagina tradire emily ratajkowski ma voi uomini siete proprio fuori - ilMenestrelloh : Devi avere proprio il tonno nel cervello per tradire Emily #EmilyRatajkowski -

Aria di divorzio trae Sebastian Bear - McClard . Sembrerebbe che la coppia stia vivendo una crisi difficile da superare. Quattro anni di matrimonio e un figlio, il piccolo Syvester nato a marzo dello ...La coppia sarebbe in crisi: secondo Page Six,sarebbe pronta a chiedere il divorzio dopo aver scoperto di essere stata tradita. Argomenti trattati 'È un imbroglione seriale, è disgustoso': i motivi del (possibile) divorzio di ...La coppia sarebbe in crisi: secondo Page Six, Emily Ratajkowski sarebbe pronta a chiedere il divorzio dopo aver scoperto di essere stata tradita.“È un imbroglione seriale”, racconta una fonte vicina alla modella a Page Six. “È disgustoso”. A lanciare i sospetti è il fatto che già da diversi giorni Emily Ratajkowski è stata sorpresa e fotografa ...