"Ecco cosa serve nella tempesta". Meloni pronta al voto, ma c'è una "bomba" che può far saltare tutto (Di sabato 16 luglio 2022) "Noi non chiediamo le elezioni soltanto adesso, per i sondaggi favorevoli: lo diciamo da tempo, quando c'erano altri numeri. Senza una maggioranza coesa a sostenere il governo, arrivano solo compromessi al ribasso e spreco di risorse. Senza riforme. Tre governi diversi e i risultati li vediamo". A parlare, in un'intervista al Corriere della Sera, è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Tutti i Paesi del mondo - aggiunge - hanno la guerra, la pandemia, ma non si pongono il problema di quando ci sono le elezioni.Non le hanno sospese. Il tema esiste solo in Italia. Le urne non sono buone solo per i giorni di sole. Anzi. nella tempesta hai bisogno del capitano scelto dall'equipaggio con una rotta e una meta. Basta con l'accanimento terapeutico di questo Parlamento e con i governi che non raggiungono risultati". Poi la stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) "Noi non chiediamo le elezioni soltanto adesso, per i sondaggi favorevoli: lo diciamo da tempo, quando c'erano altri numeri. Senza una maggioranza coesa a sostenere il governo, arrivano solo compromessi al ribasso e spreco di risorse. Senza riforme. Tre governi diversi e i risultati li vediamo". A parlare, in un'intervista al Corriere della Sera, è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia. "Tutti i Paesi del mondo - aggiunge - hanno la guerra, la pandemia, ma non si pongono il problema di quando ci sono le elezioni.Non le hanno sospese. Il tema esiste solo in Italia. Le urne non sono buone solo per i giorni di sole. Anzi.hai bisogno del capitano scelto dall'equipaggio con una rotta e una meta. Basta con l'accanimento terapeutico di questo Parlamento e con i governi che non raggiungono risultati". Poi la stessa ...

Pubblicità

ladyonorato : La comunità scientifica di cui parla @robersperanza non legge gli studi che vengono da oltre il confine? I “vaccini… - Corriere : ?? Mario Draghi ha annunciato che nella serata di oggi rassegnerà le sue dimissioni al presidente della Repubblica:… - PagellaPolitica : Il decreto “Aiuti”, che il M5s non ha votato in Senato, contiene una norma per facilitare la costruzione di un term… - CFSFornio : Ecco svelato a cosa ci servivano 60kg di pane: PER I PISAREI DAL 6 AL 10 AGOSTO A #Fornio di #Fidenza (#Parma) … - Erminia83533558 : RT @Miky3881: @HSkelsen Quando Draghi ha detto in audizione che entro il prossimo anno saremo completamente indipendenti da gas e petrolio… -