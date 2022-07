Ecco cosa c' è dietro la crisi che sta distruggendo il governo ed il M5S

(Di sabato 16 luglio 2022) «Abbiamo vistoè significato per Salvini aprire unabalneare. Questa volta l’ha aperta il MoVimento 5 Stelle: non credo che il risultato sarà migliore di quello del leader leghista». Panorama.it ha raggiunto Davide Vittori, studioso dei 5Stelle, per capire meglio la parabola evolutiva del partito, anche alla luce delladiin atto: «Il MoVimento, pur rappresentando la maggioranza relativa parlamentare, è minoranza politica nel». Professore, lei è uno dei principali studiosi dei 5Stelle. Ci aiuti a comprendere il perchè di questadiche pare recare la firma del movimento. «Alcuni mesi fa, nel dare alle stampe il libro sul Movimento 5 Stelle, raggiunsi un duplice obiettivo, non solo scientifico, ma anche divulgativo sul ...

ladyonorato : La comunità scientifica di cui parla @robersperanza non legge gli studi che vengono da oltre il confine? I “vaccini… - Corriere : ?? Mario Draghi ha annunciato che nella serata di oggi rassegnerà le sue dimissioni al presidente della Repubblica:… - IlContiAndrea : Così #SanSiroCantaMax è stato un evento ricco di emozioni che si è chiuso tra i ricordi di un’epoca che non tornerà… - castell32082033 : RT @dassste: Ecco la Meloni e il suo mantra 'elezioni, elezioni, elezioni'..ma io glielo darei il governo della nazione...vediamo cosa ries… - questoeuncodice : Ah ecco cosa intendeva quando cantava Livin' la vida loca -

Il Sole 24 ORE

Immaginiamo che chiunque di noi, trovando la carrozzeria dell'auto rigata, darebbe in escandescenze, visto quanto costano queste riparazioni dal carrozziere, specie se la macchina in questione non è ...Attenzione perché lapotrebbe davvero intrigare Allegri, che spesso parla di sistema 'storto'. ... poi Rabiot) e un esterno offensivo dall'altra…, questo di Solskjaer è un altro modo ... Benvenuta Croazia, ecco cosa l’euro può darti (e cosa no) Natale Benazzi, editor e scrittore: «Accettare l’amore di Gesù e vivere nel suo amore significa distogliere lo sguardo da me stesso e disporre la mia vita alla relazione» ...Nelle sue Instagram Stories, Michele Morrone racconta di aver trovato la macchina rigata e parla direttamente al suo hater, di cui conosce l'identità, accusandolo di essere invidioso e povero.