Ecco chi ha davvero paura di andare al voto | tutti gli insospettabili

Nel Regno Unito ancora sconvolto dalla Seconda guerra mondiale, che in Europa era ufficialmente terminata solo poche settimane prima (il 7 maggio 1945, con la firma dell'armistizio di Reims tra gli Alleati e la Germania), nessuno accusò di «irresponsabilità» Re Giorgio VI, che permise ai sudditi britannici di recarsi regolarmente alle urne il successivo 5 luglio nonostante le ferite del conflitto fossero ancora fresche e l'Impero fosse alle prese con l'inizio della ricostruzione. La storia è nota: Winston Churchill, il conservatore che aveva guidato la Nazione nella lotta vittoriosa contro il Terzo Reich, lasciò tra la sorpresa generale la guida di Downing Street al laburista Clement Attlee. Del resto nulla è più prezioso, in una democrazia, del rito elettorale. Costi quel costi. Come, appunto, andare a votare nel caos post bellico, per giunta determinando un radicale ...

