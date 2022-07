Dybala e la richiesta di Antun rifiutata da Marotta

Pubblicità

capuanogio : #Antun ha avuto una call con il #Napoli, ultimo sprint per #Dybala. Complicata la pista #Inter: #Marotta ha declina… - internewsit : Inter-Monaco, a Ferrara si cerca… Dybala! Richiesta a Marotta - - Firefox65773297 : Avrà fatto la richiesta per l'assegno di disoccupazione? #Dybala #patatino - infoitsport : SKY - Dybala tra Napoli e Roma, ma offrono troppo poco: super richiesta di ingaggio. Prossima settimana decisiva - infoitsport : Inter, no di Marotta a una richiesta di Dybala: ora c’è fretta. Napoli e Roma… -

Sport Fanpage

... più indietro nella corsa ma non ancora fuori dai giochi) alza il tiro e tenta di eguagliare ladell'ex attaccante della Juventus, osarà costretto a guardare altrove per la sua ...al Napoli o Roma/ Calciomercato, meeting coi campani e l'offerta giallorossa Intervistato ... Stiamo parlando con altri club, al Napoli qualcheè già arrivata ma non è matura per ... Calciomercato, ultime news in diretta: Leao, richiesta shock al Milan. Il Bayern prova a forzare la mano alla Juve su de Ligt, l'Inter chiude per Bremer José Mourinho vuole Paulo Dybala alla Roma. E per averlo, scrive gazzetta.it, il tecnico portoghese ha deciso di scendere in campo direttamente in prima persona a ...Altro colpo in arrivo in casa Inter: Marotta stupisce tutti e accontenta Inzaghi regalandogli il grande obiettivo di mercato.