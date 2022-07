Dramma GfVip | la confessione è agghiacciante | “Stanotte ha rischiato la vita” | Ecco le sue condizioni

(Di sabato 16 luglio 2022) Ilche si è consumato la scorsa notte ha lasciato senza parole tutti i suoi fans. Vediamo ledell’ex concorrente Man mano si sta delineando sempre di più quella che sarà la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il pacchetto degli opinionisti è stato già scelto, il quale verrà composto da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti (in sostituzione dell’uscente Adriana Volpe). Per quel che riguarda i concorrenti invece, fino ad ora sono circolati alcuni nomi che però non hanno ricevuto una conferma in via ufficiale, anche perché ci separa ancora del tempo prima dell’inizio delle riprese. Alfonso Signorini (Websource)I personaggi tirati in ballo maggiormente sono stati Chadia Rodriguez, Asia Gianese, Antonino Spinalbese e Giovanni Ciacci. Recentissimamente inoltre, Alfonso Signorini ha lasciato un altro indizio sui ...

