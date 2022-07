Dragon Cargo CRS-25 verso la stazione spaziale

Pubblicità

GianellaDel : RT @AstroSamantha: Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Cargo Dragon di @SpaceX che presto ci porterà forniture e rifornimenti ed es… - mfasgiud : RT @AstroSamantha: Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Cargo Dragon di @SpaceX che presto ci porterà forniture e rifornimenti ed es… - BalleriniLuca74 : RT @AstroSamantha: Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Cargo Dragon di @SpaceX che presto ci porterà forniture e rifornimenti ed es… - Asgard_Hydra : Cargo Dragon in viaggio verso la ISS, è la 25° missione - - Michael32964391 : RT @AstroSamantha: Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Cargo Dragon di @SpaceX che presto ci porterà forniture e rifornimenti ed es… -

Un'operazione iniziata nel maggio 2012, quando SpaceX, a dieci anni dalla sua costituzione, ha portato in orbita una capsula, dimostrando di essere pronto a consegnare carichi alla ...... SpaceX ha dato il via alla missione di rifornimento numero 25 indirizzata verso la Stazione Spaziale Internazionale , lanciando una navicellacon un collaudatissimo razzo Falcon 9. La ...Taking to Twitter, the National Aeronautics and Space Administration, NASA, shared a video of the CR-25 launch.The Dragon capsule will reach the orbiting laboratory Saturday morning. SpaceX launched its 25th cargo mission to the International Space Station (ISS) Thursday (July 14), carrying more than 5,800 ...