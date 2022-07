Draghi vuole lasciare, legislatura in bilico. Manovra "congelata", Meloni vuole le urne (Di sabato 16 luglio 2022) Il “Draghi bis” si allontana, con o senza il M5S, e la legislatura appare sempre più in bilico. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 luglio 2022) Il “bis” si allontana, con o senza il M5S, e laappare sempre più in. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è...

Pubblicità

matteorenzi : Chi vuole andare avanti con Draghi si faccia sentire. Ora o mai più. Abbiamo lanciato una petizione per il Draghi B… - borghi_claudio : Vedo e leggo lievi imprecisioni. La fiducia al governo non ha quorum. Ci vuole la maggioranza semplice. Draghi si d… - borghi_claudio : C'è sconforto... incredibilmente non c'è la fila di Draghi resta la Patria ti vuole... Mannaggia... - NicolaPorro : ?? #Sallusti senza freni: '#Conte e #Travaglio hanno la faccia...' ?? #podcast - mbbelluco : RT @PoliticaPerJedi: L'opzione di un governo senza i 5s, caldeggiata da @CarloCalenda, sarebbe un faraonico regalo a Conte. Che in campagna… -