Draghi non cede, M5s allo sbando: ecco perché si va verso le elezioni anticipate (Di sabato 16 luglio 2022) Avanti con la stessa maggioranza, Draghi bis ma senza i 5 Stelle, ritorno subito alle urne. Dopo lo strappo di Conte e le dimissioni del premier Mario Draghi, respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i partiti si dividono sul da farsi in vista di mercoledì, quando il premier tornerà a parlare in Parlamento. Draghi non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi, e infatti nessun nuovo voto di fiducia al governo è previsto al momento. L'esito della crisi dipenderà molto, tuttavia, dalle posizioni che le diverse forze politiche decideranno di assumere nei prossimi 5 giorni. Il Movimento 5 Stelle è il partito che ha innescato il terremoto politico, uscendo dall'Aula del Senato al momento del voto sul dl Aiuti sul quale l'esecutivo aveva posto la fiducia (ottenuta anche senza i grillini). Dopo la salita al Colle di ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Avanti con la stessa maggioranza,bis ma senza i 5 Stelle, ritorno subito alle urne. Dopo lo strappo di Conte e le dimissioni del premier Mario, respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i partiti si dividono sul da farsi in vista di mercoledì, quando il premier tornerà a parlare in Parlamento.non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi, e infatti nessun nuovo voto di fiducia al governo è previsto al momento. L'esito della crisi dipenderà molto, tuttavia, dalle posizioni che le diverse forze politiche decideranno di assumere nei prossimi 5 giorni. Il Movimento 5 Stelle è il partito che ha innescato il terremoto politico, uscendo dall'Aula del Senato al momento del voto sul dl Aiuti sul quale l'esecutivo aveva posto la fiducia (ottenuta anche senza i grillini). Dopo la salita al Colle di ...

