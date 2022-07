Draghi “irremovibile, risoluto, determinato”. Le condizioni? Interventi espliciti di sostegno in Senato e mozione unitaria di maggioranza (Di sabato 16 luglio 2022) A che punto è la crisi di governo? Come ci si avvicina al discorso del presidente del Consiglio di mercoledì al Senato? Cosa pensa Mario Draghi mentre i partiti della sua maggioranza si chiedono se e come tenere in piedi la legislatura? E quali sono le condizioni del premier per rimanere a Palazzo Chigi? A leggere i retroscena più che informati di diversi giornali le possibilità che Draghi resti capo del governo si riducono di ora in ora. “Ci sono ragioni per andare e ragioni per restare” è la frase fatta trapelare per esempio su Repubblica, ma è il massimo dell’ottimismo che viene concesso dagli ambienti vicini al presidente del Consiglio. Sempre secondo Repubblica ci sarebbe pure una condizione in forza della quale Draghi si potrebbe convincere a ripensarci, revocare le dimissioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) A che punto è la crisi di governo? Come ci si avvicina al discorso del presidente del Consiglio di mercoledì al? Cosa pensa Mariomentre i partiti della suasi chiedono se e come tenere in piedi la legislatura? E quali sono ledel premier per rimanere a Palazzo Chigi? A leggere i retroscena più che informati di diversi giornali le possibilità cheresti capo del governo si riducono di ora in ora. “Ci sono ragioni per andare e ragioni per restare” è la frase fatta trapelare per esempio su Repubblica, ma è il massimo dell’ottimismo che viene concesso dagli ambienti vicini al presidente del Consiglio. Sempre secondo Repubblica ci sarebbe pure una condizione in forza della qualesi potrebbe convincere a ripensarci, revocare le dimissioni e ...

