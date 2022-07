“Draghi bis senza M5s o elezioni”. Ma ora Renzi ci ripensa: “Ripartire con loro? Decide il premier, il voto è un danno per il Paese” (Di sabato 16 luglio 2022) Il rischio di tornare alle urne deve ormai essere alto se Matteo Renzi innesta la retromarcia e fa una completa inversione a U. Solo tre giorni, infatti, alla vigilia delle dimissioni di Mario Draghi, poi respinte da Sergio Mattarella, il leader d’Italia viva aveva scritto su twitter: “Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni“. A corredo del suo post, l’intervista rilasciata al quotidiano La Nazione. L’ex segretario del Pd, dunque, si piazzava tra quelli che avrebbero voluto continuare l’esperienza di governo ma senza il partito di Giuseppe Conte: la stessa posizione che hanno oggi Lega e Forza Italia. La marcia indietro – Tre giorni di crisi, però, hanno fatto aumentare le percentuali di rischio di un voto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Il rischio di tornare alle urne deve ormai essere alto se Matteoinnesta la retromarcia e fa una completa inversione a U. Solo tre giorni, infatti, alla vigilia delle dimissioni di Mario, poi respinte da Sergio Mattarella, il leader d’Italia viva aveva scritto su twitter: “Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio unbisgrillini o le“. A corredo del suo post, l’intervista rilasciata al quotidiano La Nazione. L’ex segretario del Pd, dunque, si piazzava tra quelli che avrebbero voluto continuare l’esperienza di governo mail partito di Giuseppe Conte: la stessa posizione che hanno oggi Lega e Forza Italia. La marcia indietro – Tre giorni di crisi, però, hanno fatto aumentare le percentuali di rischio di un...

