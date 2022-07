Dopo la conferma dell’offerta superiore del Newcastle, Hugo Ekitike arriva per il passaggio al PSG (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 23:19:13 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Di Conor Laird Pubblicato: 15 luglio 2022 22:19Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2022 23:53 La star dello Stade de Reims, Hugo Ekitike, è arrivato venerdì sera nella capitale francese per mettere nero su bianco i rapporti con i pesi massimi del Paris Saint-Germain. Il nome dell’attaccante Ekitike ha ovviamente preso il suo posto in prima linea e al centro dei titoli dei giornali in tutto il continente quest’estate. Ciò deriva dal fatto che il ventenne è stato identificato come un obiettivo prioritario da parte di numerosi club, primo tra tutti il ??Newcastle United, squadra della Premier League. A un certo punto, sembrava addirittura che un trasferimento al St. James’ ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 23:19:13 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Di Conor Laird Pubblicato: 15 luglio 2022 22:19Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2022 23:53 La star dello Stade de Reims,, èto venerdì sera nella capitale francese per mettere nero su bianco i rapporti con i pesi massimi del Paris Saint-Germain. Il nome dell’attaccanteha ovviamente preso il suo posto in prima linea e al centro dei titoli dei giornali in tutto il continente quest’estate. Ciò deriva dal fatto che il ventenne è stato identificato come un obiettivo prioritario da parte di numerosi club, primo tra tutti il ??United, squadra della Premier League. A un certo punto, sembrava addirittura che un trasferimento al St. James’ ...

