Dopo 20 anni assolto Pasquale Marigliano (Di sabato 16 luglio 2022) “Dopo oltre venti anni, il titolare della Ditta Centro Moda, Pasquale Marigliano, i cui locali erano situati in Via San Leonardo , traversa Migliaro, è stato finalmente assolto dai reati contestatigli di incendio doloso per non aver commesso il fatto e tentata truffa alle compagnie di assicurazione perché il fatto non sussiste. Grande soddisfazione per il dinfensore Davide Ferrazzano, che dall’inizio di questa travagliata vicenda giudiziaria ha sempre fermamente creduto nell’innocrenza dell’imputato, il solo infatti ad aver rinunciato alla prescrizione. Tutto ciò nonostante una prima sentenza di condanna del tribunale di Salerno del 24.5.2007, confermata poi successivamente dalla Corte di Appello di Salerno il 18.11.2013, quest’ultima annullata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 luglio 2022) “oltre venti, il titolare della Ditta Centro Moda,, i cui locali erano situati in Via San Leonardo , traversa Migliaro, è stato finalmentedai reati contestatigli di incendio doloso per non aver commesso il fatto e tentata truffa alle compagnie di assicurazione perché il fatto non sussiste. Grande soddisfazione per il dinfensore Davide Ferrazzano, che dall’inizio di questa travagliata vicenda giudiziaria ha sempre fermamente creduto nell’innocrenza dell’imputato, il solo infatti ad aver rinunciato alla prescrizione. Tutto ciò nonostante una prima sentenza di condanna del tribunale di Salerno del 24.5.2007, confermata poi successivamente dalla Corte di Appello di Salerno il 18.11.2013, quest’ultima annullata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione. ...

