Divorzio Totti-Ilary | caos sulla spartizione dei beni | gli accordi sono ancora in alto mare

(Di sabato 16 luglio 2022) Non ci sarebberotra FrancescoBlasi per ladeiFine di un matrimonio significa poi anchedei. E quando i protagonistiFrancescoBlasi, il patrimonio non è certo di qualche spicciolo. Come vi avevamo già raccontato, dopo venticinque anni di carriera il calciatore avrebbe L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Methamorphose30 : RT @MadMao68: Divorzio Ilary-Totti. Accordo sui trofei di Francesco: lui ne terrà uno, lei l'altro | Lercio - flamanc24 : RT @MadMao68: Divorzio Ilary-Totti. Accordo sui trofei di Francesco: lui ne terrà uno, lei l'altro | Lercio - MadMao68 : Divorzio Ilary-Totti. Accordo sui trofei di Francesco: lui ne terrà uno, lei l'altro | Lercio - perinick82per : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Divorzio Ilary-Totti. Accordo sui trofei di Francesco: lui ne terrà uno, lei l’altro --->di Franco Cascio ht… -

Anche dopo la rottura con, continua il viaggio da sogno di Ilary Blasi in Tanzania. Mentre a Roma gli avvocati lavorano all'accordo di, l'ex signorafa ...E così, mentre a Roma gli avvocati sono al lavoro sull'accordo di, la orma ex signorasi concede un safari dopo l'altro, un bagno rilassante e anche qualche foto in outfit animalier a ...Non sarebbe facile il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Caos e cavilli per quanto riguarda la spartizione dei beni.Non è finita bene tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra che la separazione, gli accordi per il divorzio e tutto non sia per niente facile da gestire. Lei ha fatto la scelta migliore, dopo il comun ...