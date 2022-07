Di Domenico: “Il Milan lavora bene, non ha bisogno di grandi cambiamenti” (Di sabato 16 luglio 2022) L'agente FIFA Carmine di Domenico ha parlato del lavoro del Milan sul mercato. A suo avviso non c'è bisogno di grandi cambiamenti Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 luglio 2022) L'agente FIFA Carmine diha parlato del lavoro delsul mercato. A suo avviso non c'èdi

Pubblicità

Milannews24_com : Di Domenico: «Il Milan sta lavorando bene perché ha bisogno di ritocchi, non grandi cambiamenti» - sportli26181512 : TMW Radio - Di Domenico: 'Il Milan sul mercato sta lavorando bene perché ha bisogno di ritocchi': L'agente FIFA Car… - MilanNewsit : TMW Radio - Di Domenico: 'Il Milan sul mercato sta lavorando bene perché ha bisogno di ritocchi' - gilnar76 : Di Domenico: «Il #Milan sta lavorando bene perché ha bisogno di ritocchi, non grandi cambiamenti» #Acmilan #Seriea… - domenico_pel7 : @cmdotcom @86_longo @86_longo scommetto anche oggi offerta rifiutata per De Kaeteler ma il Milan la alzerà ancora?? -