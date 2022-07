Delitto Mollicone, l’amarezza della famiglia: «È una sconfitta anche per lo Stato italiano». La guerra di perizie che non ha convinto i giudici (Di sabato 16 luglio 2022) «Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni, ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c’è ancora giustizia per Serena. Una sconfitta anche per lo Stato italiano che ha nella giustizia una delle sue funzioni cardine». Così l’avvocato Dario De Santis, legale di Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, morta il 1° giugno 2001 in circostanze che ormai non verranno più chiarite. Guglielmo Mollicone, dopo quasi venti anni passati a chiedere giustizia, è morto a 72 anni nel maggio del 2020, alla vigilia del rinvio a giudizio degli imputati per la morte di sua figlia, ora assolti dalla Corte d’assise di Cassino. La prova che non c’è Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni. Intanto, però, ci sono dei punti che ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) «Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni, ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c’è ancora giustizia per Serena. Unaper loche ha nella giustizia una delle sue funzioni cardine». Così l’avvocato Dario De Santis, legale di Guglielmo, il padre di Serena, morta il 1° giugno 2001 in circostanze che ormai non verranno più chiarite. Guglielmo, dopo quasi venti anni passati a chiedere giustizia, è morto a 72 anni nel maggio del 2020, alla vigilia del rinvio a giudizio degli imputati per la morte di sua figlia, ora assolti dalla Corte d’assise di Cassino. La prova che non c’è Le motivazionisentenza saranno depositate tra 90 giorni. Intanto, però, ci sono dei punti che ...

Pubblicità

AlessiaElenaSt1 : RT @chilhavistorai3: +++ Delitto di Arce: Assolti tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza della Corte d’Assise d… - Zeno45740934 : RT @LauraValenza1: Tutti assolti i 5 imputati per il delitto di Serena Mollicone. Che vergogna immane. E che immenso squallore - annoupanoux : RT @repubblica: Omicidio Serena Mollicone, assolti i coniugi Mottola e il figlio a 20 anni dal delitto. In aula il grido: 'Vergogna' https:… - OlgaRedBlack : RT @chilhavistorai3: +++ Delitto di Arce: Assolti tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza della Corte d’Assise d… - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: +++ Delitto di Arce: Assolti tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza della Corte d’Assise d… -