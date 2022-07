Dall’Inter al Napoli | Spalletti gli ha telefonato | servono 15 milioni di euro

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 luglio 2022) La banda capitanata da Lucianoha recentemente perso il suo leader difensivo: dopo 8 stagioni tra le fila dei partenopei, Kalidou Koulibaly vestirà dal prossimo anno la maglia dei blues del Chelsea. Ilè quindi costretto a dover operare al più presto per il calciomercato in entrata, cercando di coprire il buco difensivo lasciato dalla partenza del senegalese. Negli ultimi giorni sono emersi molteplici nomi, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: trovare qualcuno che non faccia rimpiangere la partenza di Koulibaly. Si è parlato molto di due profili in particolare: il sudcoreano Kim Min-Jae, di proprietà dei turchi del Fenerbache, e di Adbou Diallo, senegalese classe’96 di proprietà del Paris Saint Germain. Nelle ultime ore però, sembra si sia parlato di un altro nome, quello di Stefan de Vrij, che andrà in scadenza di contratto con ...