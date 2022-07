Dal PSG al Milan, pronto il grande colpo a centrocampo per Pioli! (Di sabato 16 luglio 2022) Con il calciomercato che entra sempre di più nel vivo, il Milan pensa ad innalzare il livello della rosa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe proposto alla coppia Maldini-Massara l’acquisto del centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. Il Milan sembra apprezzare il profilo del calciatore classe 1990, il quale potrebbe rappresentare un rinforzo di livello per il reparto mediano rossonero che cerca un nuovo leader dopo il passaggio di Franck Kessie al Barcellona. calciomercato Wijnaldum Milan Ma gli obiettivi della dirigenza rossonera non si fermano qui; si punta a rinforzare anche altri reparti, in primis quello difensivo che dopo la partenza di Romagnoli e il mancato acquisto Botman, necessita di essere puntellato. Japhet Tanganga sembra essere in cima alla lista dei desideri ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Con il calciomercato che entra sempre di più nel vivo, ilpensa ad innalzare il livello della rosa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe proposto alla coppia Maldini-Massara l’acquisto del centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. Ilsembra apprezzare il profilo del calciatore classe 1990, il quale potrebbe rappresentare un rinforzo di livello per il reparto mediano rossonero che cerca un nuovo leader dopo il passaggio di Franck Kessie al Barcellona. calciomercato WijnaldumMa gli obiettivi della dirigenza rossonera non si fermano qui; si punta a rinforzare anche altri reparti, in primis quello difensivo che dopo la partenza di Romagnoli e il mancato acquisto Botman, necessita di essere puntellato. Japhet Tanganga sembra essere in cima alla lista dei desideri ...

