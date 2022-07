Dal Partito comunista al M5s, l'identità mobile della politica italiana (Di sabato 16 luglio 2022) Alla nascita del governo Draghi in molti lo avevano detto, e non come una battuta, che il problema sarebbero state le identità dei partiti. Eppure veniva un po’ da sorridere, arrivati al quarto anno di una legislatura in cui tutti avevano già governato con tutti, con l’eccezione di Fratelli d’Italia, sulla base di tutte le possibili piattaforme. Ma l’identità è mobile, come ogni cosa umana. E’ un pendolo, va avanti e indietro, e non sai mai esattamente dove si fermerà. Prendete i Cinque stelle. Quelli che volevano un referendum (incostituzionale) per uscire dalla moneta unica e chiedevano in piazza l’impeachment di Sergio Mattarella per aver loro impedito di mettere un No euro al ministero dell’Economia, da un giorno all’altro, sono diventati i più europeisti di tutti. Nati come il più antiscientifico dei movimenti, principali ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Alla nascita del governo Draghi in molti lo avevano detto, e non come una battuta, che il problema sarebbero state ledei partiti. Eppure veniva un po’ da sorridere, arrivati al quarto anno di una legislatura in cui tutti avevano già governato con tutti, con l’eccezione di Fratelli d’Italia, sulla base di tutte le possibili piattaforme. Ma l’, come ogni cosa umana. E’ un pendolo, va avanti e indietro, e non sai mai esattamente dove si fermerà. Prendete i Cinque stelle. Quelli che volevano un referendum (incostituzionale) per uscire dalla moneta unica e chiedevano in piazza l’impeachment di Sergio Mattarella per aver loro impedito di mettere un No euro al ministero dell’Economia, da un giorno all’altro, sono diventati i più europeisti di tutti. Nati come il più antiscientifico dei movimenti, principali ...

