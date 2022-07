Da Liliana Segre fan del “nazismo ucraino” ai leader della Nato “satanisti” | le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di sabato 16 luglio 2022) Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti. Si continua a parlare di Ucraina, ma in questo caso associando una falsa citazione aspacciandola per sostenitrice del, ma il tema predominante è stato quello sul clima con il ritorno di un video del Premio Nobel Rubbia utilizzato per negare il cambiamento climatico. Le più curiose? La falsa vignetta del Der Spiegel contro gli italiani e la presunta mostra satanica visitata daia Madrid. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: all’indirizzo verifica@open.online inviando un messaggio ...