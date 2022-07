Da Conte altro ultimatum a Draghi: «Si assuma le sue responsabilità: M5s fuori dal governo senza risposte chiare e rispetto» – Il video (Di sabato 16 luglio 2022) La conferenza stampa attesa da tutto il giorno è arrivata. Dopo un’assemblea nazionale quasi permanente e dopo l’incontro con senatori e deputati, Giuseppe Conte ha spiegato la linea che seguirà nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle. Nessuna fuga all’opposizione, almeno non ora. Conte ha spiegato che la scelta di non votare il Dl Aiuti era la risposta a un ricatto subito dal M5s su alcuni punti, a partire dal termovalorizzatore di Roma: «Abbiamo chiesto che fosse estrapolata una norma che non c’entrava niente con il decreto aiuti. Diamo alle parole un senso. Qualcuno ha parlato di ricatto? Il ricatto l’abbiamo subito. Quando al Senato abbiamo partecipato al voto abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un’astensione. Ritenevamo giusto alla luce della forzatura che è stata ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) La conferenza stampa attesa da tutto il giorno è arrivata. Dopo un’assemblea nazionale quasi permanente e dopo l’incontro con senatori e deputati, Giuseppeha spiegato la linea che seguirà nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle. Nessuna fuga all’opposizione, almeno non ora.ha spiegato che la scelta di non votare il Dl Aiuti era la risposta a un ricatto subito dal M5s su alcuni punti, a partire dal termovalorizzatore di Roma: «Abbiamo chiesto che fosse estrapolata una norma che non c’entrava niente con il decreto aiuti. Diamo alle parole un senso. Qualcuno ha parlato di ricatto? Il ricatto l’abbiamo subito. Quando al Senato abbiamo partecipato al voto abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un’astensione. Ritenevamo giusto alla luce della forzatura che è stata ...

