Da contatto | l' ipotesi clamorosa sulla morte di Andrea | il terribile sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Ci sono forti dubbi che il piccolo, morto a Sharm el Sheik il 2 luglio scorso, sia deceduto per una intossicazione alimentare. Tanto che i suoi genitori, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero essere presto sentiti dalla Procura di Palermo che indaga sul decesso del bimbo. Gli inquirenti vogliono ricostruire tutti gli spostamenti della coppia per capire se a uccidere il bambino sia stata davvero una intossicazione da cibo, come sostengono i medici egiziani, o una intossicazione dao ambientale. Ilè dovuto a due elementi: in primis al fatto che nessuno nel resort in cui alloggiava la famiglia è stato male e in secondo luogo perché secondo la diagnosi il padre diche è stato anche ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione avrebbe avuto una infezione renale e urinaria ma ...