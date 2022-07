Crosetto: “Solo in Italia votare è come la calata dei barbari. Allora dite che la democrazia è sospesa…” (Di sabato 16 luglio 2022) “Questa paura del voto, che è espressione di democrazia, mi ha stufato. Di più: posso dirle che la storia per cui il senso di responsabilità si dimostra Solo evitando le elezioni è la cosa più fascista degli ultimi sessant’anni? Sono andati alle urne, in questo periodo, in tutti i Paesi del mondo”. Guido Crosetto non usa espressioni felpate per esprimere quello che pensa di fronte a questa crisi. Dalla quale si esce con le elezioni che non sono un tabù. Ma l’esercizio più compiuto di una democrazia. Ecco l’anomalia Italiana. Crosetto: Solo da noi il voto è come ‘arrivano i barbari’ “Solo da noi – dice l’imprenditore di Cuneo tra di fondatori di FdI – il voto equivale a un ‘arrivano i barbari’. Ma i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) “Questa paura del voto, che è espressione di, mi ha stufato. Di più: posso dirle che la storia per cui il senso di responsabilità si dimostraevitando le elezioni è la cosa più fascista degli ultimi sessant’anni? Sono andati alle urne, in questo periodo, in tutti i Paesi del mondo”. Guidonon usa espressioni felpate per esprimere quello che pensa di fronte a questa crisi. Dalla quale si esce con le elezioni che non sono un tabù. Ma l’esercizio più compiuto di una. Ecco l’anomaliana.da noi il voto è‘arrivano i’ “da noi – dice l’imprenditore di Cuneo tra di fondatori di FdI – il voto equivale a un ‘arrivano i’. Ma i ...

